Angers retrouve la victoire à Reims

Stade de Reims 1-2 Angers SCO





















Huit cartons distribués, dont six dans le premier acte et deux pour Valon Berisha : ce Reims-Angers a été plus électrique que prévu au stade Auguste-Delaune. La preuve avec l'expulsion précoce du pourtant expérimenté Valon Berisha, qui a multiplié les tampons avant de regagner les vestiaires. Et dans un match aussi âpre, c'est sans surprise sur penalty que s'est faite la différence après un premier acte soporifique dans le froid champenois, où la principale occasion aura été un tacle de Bahoken à l'affût sur une relance ratée de Rajković. C'est dire.Mais après la pause, Matusiwa a donné un coup de main (littéralement) au spectacle en repoussant de la main un centre de Boufal. Ni une ni deux : penalty pour Angers, transformé par ce même Boufal. En supériorité numérique et devant au score, tout semblait rouler pour le SCO. Sauf que les Rémois ont repris un peu de couleurs grâce aux coups d'éclat de Kebbal et Ekitike. Après avoir tâter le poteau (55), ce dernier a égalisé sur un penalty retiré après le premier arrêt de Petković, qui était trop avancé. Les Champenois pensaient alors avoir fait le plus dur, c'était compter sans le génie de Sofiane Boufal qui a transpercé le bloc rémois en une passe au bout de laquelle Fulgini venait tromper RajkovićDe quoi offrir au SCO sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison, et mettre un coup d'arrêt au renouveau rémois.