Angers rattrape Auxerre

L'AJA avait pourtant très bien démarré la partie dans un stade plein à craquer.

Auxerre 2-2 Angers

Longtemps devant au tableau d'affichage, les Auxerrois ont ensuite craqué et concède un match nul (2-2) pour le retour de la Ligue 1 à l'Abbé-Deschamps.Portés par une grande ambiance dans un stade plein, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont dans un premier temps parvenus à bousculer les joueurs du SCO. Dès la cinquième minute de jeu, Julien Jeanvier profite d'une déviation de Jubal sur un corner venu de la droite pour ouvrir le score et débloquer son compteur avec son nouveau club. Quelques instants plus tard, Hein est décalé sur un nouveau corner et centre vers le but. Hountondji dévie dans ses propres filets pour le plus grand bonheur des 15 000 têtes venues assister au retour des Bourguignons dans l'élite. Mais voilà, lancé par Sada Thioub dans la profondeur, Loïs Diony fixe Benoît Costil avant de glisser le ballon au fond des filets pour remettre son équipe dans le coup. Pas de quoi gâcher la fête pour autant. Mathias Autret voit sa tentative du milieu de terrain boxée par Paul Bernardoni avant la pause.Au retour des vestiaires, les Angevins poussent pour rattraper leur retard, mais Diony manque de quelques centimètres l'égalisation sur un nouveau service de Sada Thioub (54). Surtout, la bande à Gérald Baticle va bénéficier d'un sacré coup de pouce avec l'exclusion de Lassine Sinayoko suite à un second carton jaune pour avoir laissé traîner son bras dans le visage de Souleyman Doumbia. En infériorité numérique, les Bourguignons continuent de pousser pour se mettre à l'abri, et Gauthier Hein pense inscrire… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com