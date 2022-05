Angers, la fuite des vieux talents

Thomas Mangani, Ismaël Traoré, Romain Thomas. Le mercato n'est pas encore officiellement lancé que le SCO d'Angers a déjà perdu trois de ses tauliers historiques. Un an après la fin de l'ère Stéphane Moulin et quelques semaines avant un probable rachat par un fonds d'investissement américain, le SCO va lancer sa huitième saison consécutive en Ligue 1 dans un flou artistique complet.

Laurent Viaud : " Il y a un vrai risque de perte d'identité et de dynamique "

Les informations sont sorties en rafales ces derniers jours, comme pour souligner un emballement et un changement de rythme dans la trajectoire angevine jusque-là si calme et stable : d'abord les départs de Thomas Mangani et Ismaël Traoré, puis une interview d'un autre cadre historique, Romain Thomas, pour préciser qu'il partait, lui, de son propre chef. Et enfin, les premières révélations d'une vente du club à un fonds d'investissement américain, en attendant une officialisation qui actera concrètement le changement d'époque. Un an après le départ de son emblématique entraîneur Stéphane Moulin - et de son staff -, le SCO d'Angers s'apprête donc à vivre sa huitième saison d'affilée dans l'élite du football français sans la majorité des hommes forts qui l'y ont installé : le coach, le directeur sportif Olivier Pickeu, le président Saïd Chabane, et surtout trois cadres du vestiaire, qui peuvent encore potentiellement être suivis par deux autres anciens, Pierrick Capelle et Vincent Manceau, dont les négociations pour une prolongation de contrat n'ont pas encore abouti. Un timing trop serré avancé comme raison principale par Romain Thomas dans les colonnes depour justifier son envie d'ailleurs :Laurent Viaud est un autre " ancien " du SCO, responsable des U17 au centre de formation pendant une décennie avant de partir gérer les U19 du Stade rennais l'été dernier. Pour lui, formé et lancé comme joueur pro à Angers, le départ annoncé du trio Mangani-Traoré-Thomas constitue déjà une révolution :Sur le principe, il peut comprendre que.