Angers fait dérailler Lens

Lens 1-3 Angers

L'OL matraque Reims

Trois à la suite pour le SCO.Vainqueur à Rennes fin octobre (1-2) et à Nîmes début novembre (1-5), Angers a confirmé sa bonne forme à l'extérieur et a fait tomber pour la première fois de la saison le RC Lens (1-3) à Bollaert. Une surprise ? Tout sauf ça, tant le SCO a été sérieux tout au long de la rencontre et tant les Lensois ont enchaîné les pertes de balle plein axe au fil de la rencontre. Résultat, le promu a été brisé à plusieurs reprises en transition et a fini la tête dans le gazon.Accroché cette semaine par Nantes (1-1), le Racing a pourtant bien débuté la rencontre et Kalimuendo a buté sur Bernardoni d'entrée après une superbe remise de Sotoca (3). Mieux, si Romain Thomas a envoyé une tête au-dessus (6), Franck Haise a vu Gaël Kakuta déposer un coup franc sur le poteau angevin (18). Problème : les Lensois ont été très fragiles défensivement dimanche, notamment Medina, et Mathias Pereira Lage a sorti une merveille (0-1, 22). Kakuta a beau avoir répondu en sortant une magnifique ouverture pour Kalimuendo (1-1, 34), en seconde période, le SCO a fait la différence grâce à Bahoken (1-2, 49) et à Capelle (1-3, 902) alors que le RC Lens n'a cadré que deux petites boulettes lors des 45 dernières minutes.Et voilà Angers huitième de Ligue 1, hop.