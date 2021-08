Angers coule un triste OL

Et c'est parti pour le Cho.

Angers 3-0 Lyon

Marcelo glissa

Le Stade Raymond Kopa a vécu un excellent début d'après-midi ce dimanche. Largement supérieur face à un Olympique lyonnais à la dérive, le SCO d'Angers a livré une prestation de haut vol pour s'imposer (3-0) et confirmer son bon début de saison. Les Angevins rentrent vite dans le match et mettent en difficulté les joueurs de Peter Bosz, bien que ces derniers allument la première mèche sur une reprise acrobatique de Moussa Dembélé, repoussée par Paul Bernardoni. Mais cette action n'est que l'arbre qui cache la forêt, tant les Lyonnais sont dépassés en défense et apathiques en attaque, et sont punis par Sofiane Boufal qui profite d'une intervention manquée d'Anthony Lopes sur un centre de Jimmy Cabot. Un éléctrochoc pour l'OL ? Que nenni. Angers repart de plus belle et Mohamed-Ali Cho oblige Lopes à sortir le grand jeu, tandis que Karl Toko-Ekambi réalise l'impensable en manquant le cadre de près, malgré un but ouvert.L'agonie lyonnaise se poursuit au retour des vestiaires, dont le symbole se nomme Marcelo. Proche de l'expulsion en première mi-temps pour un tacle violent sur Cho, le défenseur brésilien se fait balader à chaque offensive des hommes de Gérald Baticle et inscrit un malheureux but contre son camp en adressant une passe en retrait pour Lopes sans lever les yeux pour vérifier le positionnement de son gardien. Complètement noyés, à l'image de ses défenseurs (trois cartons jaunes pour Maxwell Cornet, Castello Lukeba et Marcelo), les Gones terminent même la rencontre à dix après un deuxième...