Angers : comment Amine Salama a fait pour grandir aussi vite ?

Il y a encore neuf mois, Amine Salama faisait son sac le samedi après-midi pour aller jouer contre Les Lilas, Cergy-Pontoise ou encore Chatou dans le groupe A du Régional 1 d'Île-de-France. Désormais, l'attaquant s'entraîne avec Sofiane Boufal et lui délivre même des caviars sous le maillot du SCO. Portrait d'un jeune joueur à l'itinéraire différent et semé d'embûches.

À Angers, le début de saison n'est pas idyllique. Comme prévu. Avec les départs de beaucoup de cadres (Thomas, Mangani, Fulgini, Traoré), les hommes de Gérald Baticle s'attendent sûrement à lutter toute la saison pour leur survie dans l'élite. Deux points en cinq matchs matchs, un déplacement compliqué à Lyon ce samedi, et seulement six buts marqués. Malgré cette entame tristoune, un homme apporte un peu de soleil au SCO. Amine Salama, en seulement 164 minutes de jeu, est impliqué sur deux des six buts angevins et a vécu sa première titularisation en Ligue 1 ce mercredi contre Reims. Dix jours plus tôt, il s'était notamment distingué avec un enchaînement feinte de frappe-râteau-passe dé' de classe lors de la défaite contre Brest . Ce petit numéro, qui a permis à Sofiane Boufal de sauver l'honneur, les joueurs du Montrouge FC 92 le connaisse bien., affirme Aloïs Goussard, qui jouait encore en Régional 1 avec Salama il y a neuf mois. Lors de la deuxième journée de Ligue 1, il avait même ouvert son compteur but chez les professionnels en égalisant contre l'AJA.