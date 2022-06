Ángelos Charistéas : Un Grec perdu en Provence

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. À l'occasion du troisième épisode, retour sur l'arrivée inattendue d'Ángelos Charistéas à l'AC Arles-Avignon, en août 2010. On se demandait alors ce que l'attaquant grec, buteur victorieux en finale de l'Euro 2004, venait faire chez un promu en L1 aux moyens plus que limités. Il n'a pas tardé à se poser la même question.

Salade provençale

Dans l'imaginaire collectif des passionnés de foot, il est des noms qui, pour toujours, resteront associés à un moment bien précis. Marco Materazzi, par exemple, renvoie irrémédiablement au coup de boule de Zinédine Zidane, alors que Luis Arconada ne se départira jamais de sa terrible faute de main face aux Bleus de Michel Platini. Cette vérité vaut aussi pour Ángelos Charistéas. Il faut dire que l'attaquant d'1,91m a été la figure de proue de l'un des plus gros braquages de l'histoire, à savoir la victoire de la Grèce lors de l'Euro 2004. Au sein d'un collectif infaillible, le joueur alors âgé de 24 ans est devenu le héros de tout un peuple en inscrivant le seul but de la finale, face à un Portugal vaincu chez lui et inconsolable (0-1). Voilà donc LE fait d'armes de la carrière du natif de Serrès, qui a connu moins de moments glorieux en club. Passé par le grand Werder Brême, l'Ajax Amsterdam, le Feyenoord Rotterdam ou encore le Bayer Leverkusen, il n'a jamais bouclé une saison de championnat à dix buts ou plus. Pas sensationnel pour un pur numéro 9, certes davantage reconnu pour ses qualités de joueur de fixation que pour ses talents de finisseur, et par ailleurs victime de pépins physiques récurrents. À l'été 2010, il est poussé vers la sortie par le FC Nuremberg et opte pour un point de chute étonnant : l'AC Arles-Avignon.C'est là, aux portes de la Camargue, que se trouve la curiosité de la saison de Ligue 1 qui s'ouvre. Car oui, après deux montées successives, l'ACAA a réussi le remarquable tour de force de se hisser dans l'élite du football français, et cela pour la toute première fois de son histoire. Le promu a beau disposer de moyens financiers très limités et d'infrastructures vétustes, son nouveau président, Marcel Salerno, voit les choses en grand. L'homme d'affaires profite de l'intersaison pour remplacer les cadres de l'effectif par un casting plus clinquant., raconte Benjamin Psaume, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com