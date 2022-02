Ángel Di María : stop ou encore ?

À quoi ressemblera l'attaque du PSG la saison prochaine ? La question mérite d'être posée, alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le navire, même ceux qui ne s'appellent pas Kylian Mbappé. Parmi eux, Ángel Di María, lui aussi en fin de contrat à 34 ans, et dont les états de service pourraient ne pas suffire pour se voir octroyer le droit de continuer à briller Porte de Saint-Cloud une saison de plus. À moins que...

Au nom du cœur (avec les doigts)

Depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain est on ne peut plus obnubilé par la volonté de prolonger un homme : Kylian Mbappé. Nettement moins Ángel Di María. Selon les informations de, la direction du club envisagerait même de se séparer d'un bonhomme qui pourrait d'ici cet été facturer 300 matchs en rouge et bleu. En fin de contrat au mois de juin,pourrait ainsi être sacrifié sur l'autel des sacro-saintes économies, avec l'objectif de faire place nette pour de nouvelles arrivées. Principal argument avancé ? Son âge, puiqu'il fêtera ses 34 ans ce lundi, à la veille de la réception du Real Madrid. Et tant pis pour son ancienneté, lui qui est le troisième joueur le plus ancien de l'effectif après Marco Verratti et Marquinhos (Layvin Kurzawa est arrivé lors du même mercato).Qu'ils sont loin les débuts d'Ángel Di María au PSG, du temps où l'Argentin, tout juste rescapé de son court exil mancunien, était l'homme le plus en vue de la Ville Lumière. Relégué au rôle de troisième roue du bicycle dès les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017,a malgré tout continué à écrire son histoire à coups d'ouvertures délicieuses et de petits ballons piqués. Meilleur passeur du club (115 offrandes), l'ancien Benfiquiste risque donc de voir l'histoire s'arrêter là. Le club ébauche en effet les grandes manœuvres pour préparer l'avenir, après une saison 2021-2022 déjà jugée soporifique. Mais si un bon coup de pied dans la fourmilière ne semble pas inutile, l'idée de se séparer du pied gauche le plus soyeux de l'Hexagone peut étonner.Ce n'est pas faute pour l'intéressé d'avoir clamé son attachement indéfectible aux Rouge et Bleu depuis presque sept ans., affirmait-il encore en novembre dernier à RMC .