information fournie par So Foot • 18/05/2022 à 14:00

Ángel Di María, cœur avec les doigts

Face à Metz, Ángel Di María jouera ce samedi son dernier match avec le Paris Saint-Germain qu'il quittera avec le statut de meilleur passeur de l'histoire du club. Dans le public, tout le monde repensera aux nombreux coups de génie de l'Argentin. Et regrettera déjà son départ alors qu'il aurait encore pu rendre quelques services au club de la capitale. Les dirigeants parisiens ont délaissé leur seul joueur offensif capable de faire des replis défensifs.

Paris S-G Metz Le 21/05/2022 à 21h Diffusion sur

C'est une ambiance particulière qui régnera ce samedi soir au Parc des Princes pour la dernière journée de Ligue 1 face à Metz. Dans un monde idéal, la soirée serait l'occasion de faire une belle fête pour célébrer le titre de champion de France, voir Marquinhos soulever l'Hexagoal et rendre hommage aux joueurs qui quitteront la capitale à l'issue de la saison. Oui mais voilà, tout ne va pas se passer comme ça. Le virage Auteuil, mené par le Collectif Ultras Paris, est en grève depuis l'élimination du PSG face au Real en Ligue des champions et le sera encore pour la réception de la troupe de Fred Antonetti. Au-delà de cette absence, l'incertitude qui plane sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG a le don de jouer avec les nerfs de tout le monde et de vampiriser toutes les conversations. Suffisamment, en tout cas, pour gâcher les adieux au club de la capitale d'Ángel Di María. Un homme qui, lui, aurait probablement accepté une prolongation de contrat. Sauf que celle-ci n'est jamais venue. Alors oui, l'Argentin vient de faire la pire saison depuis son arrivée à Paris à l'été 2015, mais difficile de considérer qu'il est le grand responsable de toutes les désillusions parisiennes. Résumer l'ailier de 34 ans à son dernier exercice poussif serait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com