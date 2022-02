Anel Ahmedhodžić, au nom du père

En signant leur dernière recrue du mercato d'hiver version 2021-2022, les Girondins de Bordeaux ne se sont pas seulement procuré un défenseur prometteur à la palette technique développée pour un gabarit comme le sien en la personne d'Anel Ahmedhodžić. Ils ont également mis le grappin sur un gamin qui a été façonné par un père, Mirsad, à la personnalité haute en couleur.

Des erreurs, des doutes et un retour gagnant

Un soir de Nouvel An, un père, son fils de 16 ans et un ballon. Le soleil, lui, s'est couché depuis belle lurette et l'obscurité du ciel suédois n'est interrompue que par les feux d'artifice tirés pour célébrer l'arrivée de l'année 2016., se souvient Mirsad Ahmedhodžić, père d'Anel, dans une interview pour. Le fils ne soufflera ses dix-sept bougies que dans quelques mois, mais sa carrière de footballeur a déjà pris un tournant. En janvier, il quittera sa ville natale et son club de Malmö pour rejoindre l'Angleterre et Nottingham Forest. International U16 et U17 avec la Suède, il part à la conquête d'un nouveau pays, un nouveau monde à l'échelle du gamin qu'il est. À ses côtés, son père, dont la carrière de footballeur fut avortée par la guerre en Bosnie, se mue en coach personnel. Un costume qui lui tient à cœur depuis que son fils est en âge de marcher et qui a sans doute permis à son fils de taper à 22 ans dans l'œil des recruteurs bordelais.Gregersen, Berg, Cajuste... Les jeunes talents venus du Grand Nord sont nombreux à avoir choisi un tremplin en forme d'Hexagone pour s'offrir de la visibilité et faire décoller leur carrière. De leur côté, les Marine et Blanc ont coché le nom d'Ahmedhodžić pour tenter de colmater les brèches de la pire défense (et de loin) de Ligue 1. Un recrutement aux allures de bonne surprise pour les suiveurs du club au scapulaire tant il est présenté comme un footballeur prometteur. Un défenseur au profil qu'on pourrait qualifier, à raison cette fois-ci, de. Anel Ahmedhodžić est toujours partant lorsqu'il s'agit de remonter le terrain depuis l'arrière, balle au pied ou en allongeant les transmissions. En deux matchs avec les Girondins, il est même parvenu à écrire une première ligne de statistiques avec sa passe décisive, dans le jeu, pour Hwang Ui-jo lors de la défaite à Lens (3-2) .S'il a disputé la totalité de ses deux premiers matchs avec les…