Andy, de l'or brut pour Nice

À trois jours de la fin du mercato estival 2021 et après plusieurs jours de négociations intenses, l'OGC Nice tient enfin sa nouvelle et sûrement dernière recrue : Andy Delort, arraché à Montpellier contre un chèque avoisinant les dix millions d'euros, au nez et à la barbe de l'Olympique de Marseille. Un renfort très malin et souhaité par Christophe Galtier qui vient garnir un peu plus l'effectif bien racé dont dispose le coach des Aiglons. Costaud.

La touch' made in Ligue 1

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Le 22 août dernier, lors de la victoire de Montpellier face à Lorient (3-1) à la Mosson, Andy Delort avait quitté la pelouse les larmes aux yeux, remplacé en toute fin de rencontre par Florent Mollet après avoir scellé les succès de MHSC en plantant le troisième but. Une réaction qui avait des allures d'adieu à des supporters et un club qu'il a tant aimé et porté sur ses épaules durant ses trois saisons dans l'Hérault. Annoncé sur le départ, le tout frais capitaine Delort quitte donc officiellement la Paillade, direction la Côte d'Azur et l'OGC Nice de Christophe Galtier, une nouvelle destination qui sied parfaitement à l'attaquant de 29 ans, valeur sûre du championnat de France (40 buts en 95 matchs en Ligue 1 avec Montpellier) et qui rejoint un club aux ambitions bien plus fortes.Après avoir enregistré les arrivées de Calvin Stengs (AZ), Pablo Rosario (PSV), Mario Lemina (Southampton), Melvin Bard (Lyon) ou encore le prêt de Justin Kluivert (Roma), et bouclé le transfert de Jean-Clair Todibo (Barça), il ne manquait plus grand-chose aux Aiglons pour valider l'effectif en vue de la saison 2021-2022, si ce n'est un avant-centre d'expérience pour la Ligue 1. Un poste occupé seulement par Amine Gouiri et Kasper Dolberg, tous deux très talentueux mais encore un peu jeune, alors que Myziane Maolida part avec une belle longueur de retard. En ce sens, la venue de Delort s'inscrit parfaitement dans l'effectif hétéroclite et solide souhaité par Christophe Galtier, même si ce dernier avouait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com