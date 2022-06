Andrey Arshavin à Arsenal : Russian roulette

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce treizième chapitre, voyage dans la fin des années 2000 à la découverte de la folle histoire qui a permis au crack Andrey Arshavin d'enfin quitter sa prison du Zenit pour Arsenal. Un deal en guise d'hommage à la résilience des agents, entre pressions politiques en Russie, révélations familiales et affaires de gros sous.

Au Zenit de sa carrière

Hormis peut-être quelques enfants précoces des Ulis, de l'US Palaiseau ou de Viry-Châtillon, rares sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir réussi une performance aussi exceptionnelle que Thierry Henry. Encore plus rares sont ceux qui peuvent le faire en russe. C'est pourtant le cas d'Andrey Arshavin qui, un soir d'avril 2009, moins de trois mois après son arrivée à Arsenal, a pris le temps de sortir un quadruplé de son chapeau lors d'un déplacement à Liverpool (4-4). Grâce à cette prouesse, le milieu offensif a non seulement été le premier adversaire desà éclabousser Anfield Road de la sorte depuis 1946, mais il est aussi devenu le seul joueur avec Thierry Henry à en claquer quatre dans le même match sous le maillot des. Un exploit qui aurait toutefois pu ne jamais pu arriver, sans un transfert aussi rocambolesque que long à se dessiner.C'est pendant la saison 2007-2008 qu'Andrey Arshavin manifeste ses premières envies de départ. À 26 ans et après sept années passées au Zenit, le prodige considère qu'il a fait le tour de la question en Russie. Mais difficile de se faire la malle quand on est la vitrine de la Russie à l'étranger, qu'on appartient à l'équipe de cœur de Vladimir Poutine et qu'en plus, le club compte une entreprise aussi grosse que Gazprom comme principale actionnaire. Pour couronner le tout, l'agent d'Arshavin milite également pour qu'il reste à Saint-Pétersbourg. Du haut de ses 172 centimètres, la pépite va donc demander de l'aide à un autre représentant afin de lui trouver un club sur le Vieux Continent. Cet agent de substitution, c'est le Russe Dennis Lachter. Rapidement identifié comme un acteur problématique qui pourrait réussir à organiser le départ du petit milieu offensif hors des frontières russes, il devient alors la cible d'une intense surveillance du pouvoir en place.