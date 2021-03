Andrew Jung : "Avant, je pensais surtout à être beau"

Large meilleur buteur de National 1, Andrew Jung, gâchette de l'US Quevilly-Rouen, a inscrit, lundi, à Orléans, le premier triplé de sa carrière, portant ainsi son total à 21 buts en 24 matchs. Entretien avec un mec qui a appris à se salir.

" Je suis aussi fier de la vie d'un de mes joueurs devenu concierge que de celle de Carrasco "

On le garde, bien au chaud !Pour l'instant, il est chez moi. Je l'ai fait signer par toute l'équipe. C'est un bon souvenir, faut que ça continue... En plus, ça s'est enchaîné très rapidement, puisque j'ai marqué les trois buts en sept minutes. Si tu ajoutes à ça le scénario du match, qui est complètement dingue, c'est difficile de faire mieux. Il fallait aller chercher cette victoire, on l'a fait, c'est aussi ça l'important.Surpris, non. J'étais confiant en début de saison et je suis venu à QRM pour faire ce que je fais maintenant. Je suis plutôt ambitieux et j'essaie de tout faire pour que ça ne s'arrête pas.Déjà, parce que je suis passionné par ce sport, depuis tout petit. Je baigne dans le foot depuis très très jeune et j'ai toujours su m'en sortir, gravir les échelons... Tu as aussi une part de chance. J'ai toujours su qu'elle arriverait un jour et j'ai su la saisir. Pour l'instant, ça tourne pas mal, puisque je vis certainement ma meilleure saison. Au fond, j'espère en vivre des meilleures. Ici, ma réussite, c'est un tout : j'ai une bonne équipe autour de moi, un coach qui me fait confiance, je commence quasiment tous les matchs titulaire, je tire les penaltys, je n'ai presque pas manqué une minute...