Andreas Zikos : " Didier Deschamps n'aime pas les solistes "

Aujourd'hui, c'est la Fête de la musique. Alors, en ce 21 juin, qui d'autre qu'Andreas Zikos pour une interview nostalgie ? À Monaco, le milieu défensif grec a atteint la finale de Ligue des Champions sous les ordres de Didier Deschamps mais n'a pas participé au sacre de l'Euro 2004.

À la fin de ma carrière en 2008 je suis devenu directeur des Académies de jeunes de l'AEK Athènes pendant quatre ans et j'ai ensuite été directeur sportif d'un établissement privé en Sports études pour quatre ans également. Et aujourd'hui je réfléchis à la suite. En Grèce on n'a pas beaucoup d'établissements sportifs et je pense q'il faut que cette combinaison sport-études commence quelque part pour aider au développement du sport.On se trouve dans une période de transition. On a réussi de belles performances au début des années 2010 avec Fernando Santos [Qualifications en quart-de-finale de l'Euro 2012 et en huitième-de-finale de la Coupe du monde 2014]. À partir du moment où il est parti les choses se sont compliquées. Il n'y a pas eu de chimie entre les entraîneurs suivants, les staffs et les joueurs. On a connu beaucoup d'échecs depuis et on a perdu de nombreuses places au classement FIFA. Mais on a ouvert un nouveau cycle avec le sélectionneur actuel [le Hollandais Van't Schip] et on commence à voir des résultats positifs. On n'est pas un pays qui traditionnellement participe aux grands tournois, donc ça ne me semble pas non plus un échec énorme. Mais je crois qu'il faut surtout travailler sur la question des infrastructures.Il n'y a pas la mentalité qui permette d'investir dans le développement et la formation des footballeurs. Ce qui nous intéresse en Grèce c'est le résultat immédiat. Alors qu'on a des talents, ce que devraient regarder les personnes qui sont dans le football, dans les clubs, c'est les infrastructures.C'est une question d'éducation sportive dans notre pays. Je pense qu'on a un problème Lire la suite de l'article sur SoFoot.com