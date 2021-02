André Villas-Boas, le naufrage de la raison

Dix-huit mois après son arrivée à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a présenté sa démission ce mardi. Une sortie qui ressemble à l'épilogue d'une relation d'amour-haine qui n'a même pas eu le temps de prendre de l'ampleur. Et pourtant, qui s'en émouvra aujourd'hui ?

Villas-Boas, voyage au bout de l'ennui

C'est le propre des tempêtes en pleine mer : les problèmes se succèdent comme autant de vagues qui s'abattent sur le rafiot marseillais. Les voiles baissées et à l'arrêt complet en championnat (un nul puis trois défaites consécutives), l'OM se mange coup sur coup la colère démesurée de ses supporters contre la direction conduisant au report du match contre Rennes, et aujourd'hui une démission de son capitaine de bord, André Villas-Boas. Cela fait beaucoup, même pour un club habitué à ses remous. L'étincelle précipitant l'explosion d'AVB ? L'arrivée du milieu offensif Olivier Ntcham, dont il ne voulait visiblement pas (est-ce étonnant alors que Nantes avait déjà refusé un joueur qui n'a joué que 20 minutes depuis fin novembre ?)., bouillonnait-il.Vendredi, le Portugais avait déjà montré son agacement face à son impuissance au moment de choisir un remplaçant à Morgan Sanson., lachaît-il. Les mots sont importants, surtout pour un coach qui s'est plus illustré pour sa communication franche (voire trop) que par la qualité de son football.Vendredi toujours, AVB sentait que ça allaitpour lui en juin :Ce mardi, à la veille d'un match à Lens, la menace est passée à l'exécution, dans un certain fracas., déclarait-il solennellement.