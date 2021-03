André Silva, l'autre cyborg de Bundesliga

Dans l'ombre de Robert Lewandowski et Erling Haaland, le buteur de l'Eintracht Francfort André Silva réalise lui aussi une saison formidable outre-Rhin, avec déjà 21 buts inscrits en 24 apparitions en Bundesliga. À 25 piges, le Portugais est tout simplement devenu le facteur X d'une formation lancée vers la Ligue des champions. Son dernier fait d'armes ? Une nouvelle partition de génie jouée ce week-end, lors du carton face à l'Union Berlin (5-2). Rien que ça.

André a trouvé chaussure à son pied

À sa place, on l'aurait un peu mauvaise. Car quand on cherche à nommer les deux meilleurs attaquants actuels de Bundesliga, les noms du maître Robert Lewandowski et de l'élève Erling Haaland ressortent à tous les coups, là où le sien est continuellement oublié du débat. Lui, c'est André Silva, dont personne ou presque ne parle depuis le début de saison. Parce qu'il évolue dans un club moinsque les deux autres extraterrestres ? Probablement. Pourtant, si statistiquement parlant, l'avant-centre de l'Eintracht Francfort est encore à des années-lumière de Lewa (35 buts en Buli pour le Polonais en seulement 25 matchs), il fait jeu égal avec le Norvégien sur cette cuvée 2020-2021. Avec 21 pions chacun, les deux hommes se partagent en effet la deuxième place du classement des buteurs. Même refrain concernant les passes décisives, puisqu'ils ont tous les deux délivré cinq caviars à un partenaire. Une ressemblance troublante, qui a même été jusqu'à suivre les deux larrons ce week-end... Pendant que Haaland inscrivait un doublé pour sauver Dortmund à Cologne (2-2), Silva faisait mordre la poussière de la même manière à l'Union Berlin (5-2).En 41 minutes exactement - en plus d'avoir offert une passe décisive à Filip Kosti? -, le Portugais a inscrit deux buts mettant parfaitement en lumière ses points forts, à savoir un remarquable sens du placement, une qualité d'appel très au-dessus de la moyenne pour passer devant son adversaire direct, et une finition chirurgicale devant la cage. À cette occasion, il est devenu samedi le joueur comptant le plus de réalisations à ce stade de la saison dans l'histoire du club. Le signe supplémentaire qu'il est désormais parfaitement intégré dans le collectif joueur et offensif de l'Eintracht, et capable de s'adapter aux deux systèmes privilégiés par Adi Hütter. Aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com