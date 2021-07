André-Pierre Gignac : "Les Jeux olympiques, c'est mon enfance"

De retour sous le maillot bleu cinq ans après à l'occasion des Jeux olympiques, André-Pierre Gignac était présent en visioconférence de presse ce jeudi midi à quelques jours du départ du groupe de Sylvain Ripoll en Corée du Sud. L'attaquant de 35 ans, souriant et déterminé, a parlé du prestige des JO, de son statut de cadre au sein d'un effectif jeune, de son expérience au Mexique, et bien sûr de cette frappe sur le poteau qui aurait pu faire de lui un héros national un soir de juillet 2016.

"Cette image restera gravée à vie. C'est la dernière seconde, l'Euro à la maison, le match était terminé.... À quelques centimètres, on peut être le héros."

Ça remonte à janvier-février, le coach m'a appelé et m'a fait part de son intérêt pour me voir présent dans la liste élargie. Il voulait connaître mes attentes, mon envie... Quand on sait que la France n'a pas participé aux JO depuis 1996, qu'on a 35 ans, et qu'on n'est pas retourné en équipe de France depuis quatre ans (), on est forcément excité par une telle perspective. On est comme un fou. Mais comme ce n'était pas officiel, je ne me prenais pas trop la tête.J'ai suivi ça à distance, mais ça ne sert à rien de polémiquer. Oui, c'est dommage, mais on se focalise sur le groupe qu'on a, avec des jeunes qui ont de la qualité, comme j'ai pu le voir lors des premiers entraînements. L'important, c'est de créer un groupe. Avant, on avait peut-être ce statut de favori, mais y aller en challenger, ça me va aussi.Malheureusement, cette image restera gravée à vie. C'est la dernière seconde, l'Euro à la maison, le match était terminé.... Mais ça fait partie du foot. À quelques centimètres, on peut être le héros, derrière on prend un but en prolongation, et c'est fini. N'oublions pas que le