Ander Herrera, le soldat dont le PSG a besoin

Second couteau assumé, Ander Herrera n'en est pas moins l'un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino cette saison. Avec la suspension d'Idrissa Gueye, l'Espagnol serait la solution qui apporterait le plus de continuité dans l'organisation parisienne, avec un profil relativement similaire au Sénégalais.

Manchester CityParis S-G le 04/05/2021 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

C'est le joueur que personne ne mettrait dans le onze de départ avant le coup d'envoi, mais qui, au chausse-pied, est quand même arrivé à rentrer ses quarante matchs dans la saison. Et pourtant : comme la saison dernière lors du, qu'il a disputé quasiment dans son intégralité en tant que titulaire, le second choix par excellence Ander Herrera pourrait bien se retrouver dans les premiers rôles du PSG au moment le plus important de sa saison. C'est, en tout cas, l'une des alternatives qui se présentent à Mauricio Pochettino pour pallier la suspension d'Idrissa Gueye, brillant lors de la double confrontation face au Bayern, mais exclu au Parc contre Manchester City. Et c'est, sans doute, celle qui apporterait le plus de continuité à son équipe : même si l'Argentin a évoqué en conférence de presse après Lens réfléchir à faire descendre Marco Verratti d'un cran, et donc ajouter un autre offensif à son quatuor d'attaque, le polymorphe