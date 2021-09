Ander Herrera, c'est les autres

Face à Bruges, ce mercredi en Ligue des champions (1-1), le PSG a montré un bien mauvais visage. Pourtant, un homme peut rentrer en France la tête haute : Ander Herrera, qui a ouvert le score et rappelé que le club de la capitale avait besoin de lui cette saison. Tout simplement car il fait le travail que les autres n'aiment pas faire.

L'homme à tout (bien) faire

L'Euro, la Copa América, la trêve internationale de septembre, la covid, les blessures, le marché des transferts. Le PSG peut piocher parmi toutes ces excuses pour expliquer son début de saison poussif dans le jeu - malgré le cinq sur cinq en Ligue 1 - et dans les résultats à l'image de la défaite lors du trophée des champions contre le LOSC (0-1) et de ce match nul à Bruges en ouverture de la Ligue des champions (1-1). Un match qui n'a finalement rien appris aux supporters du Paris Saint-Germain : Neymar est toujours à court de forme, les trois de devant s'en moquent de défendre, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes errent sur la pelouse, le jeu est inexistant sans Marco Verratti, Achraf Hakimi est intenable sur son couloir droit, Keylor Navas est toujours impérial derrière et Ander Herrera est sur un nuage. Car oui, au milieu du marasme parisien, l'ancien milieu de Manchester United rayonne depuis le début de saison. Et il l'a de nouveau prouvé ce mercredi soir en envoyant au fond des filets le centre de Kylian Mbappé pour inscrire, quatre jours après son doublé contre Clermont en Ligue 1 (4-0) son quatrième but de la saison, soit deux de plus que lors de ses deux premières années à Paris.Voir Ander Herrera marquer des buts n'est pas une surprise. Il a déjà prouvé à Manchester et à Bilbao qu'il était capable de faire trembler les filets. Et dans une équipe comme le PSG où toute l'attention des défenseurs adverses est portée sur Mbappé, Messi et Neymar, cela laisse forcément plus d'occasions aux milieux de terrain de briller, à l'image des deux buts d'Idrissa Gueye depuis le début de saison. Et finalement, les buts ne sont que la partie la plus visible du boulot d'Ander Herrera dans cette équipe parisienne 2021-2022. Car résumer le Basque à cela serait bien trop réducteur. Non, Herrera c'est aussi un pied droit qui envoie des passes téléguidées comme face à Troyes lors de l'ouverture de la Ligue 1 (2-1). Mais c'est surtout une abnégation qui fait qu'il semble être partout sur le terrain.