Anatole Ngamukol, une jurisprudence pour tous les futurs lofteurs ?

Le 8 janvier 2021 restera peut-être comme une date historique pour le football français. Date à laquelle le directeur général du Stade de Reims a été condamné pour "des faits de harcèlement moral" à l'encontre d'Anatole Ngamukol, ex-attaquant du club et mis au placard à l'été 2018. Pour la première fois, un lofteur a obtenu gain de cause devant la justice correctionnelle. De quoi changer les règles du jeu, comme l'arrêt Bosman ? Peut-être.



Revenu par la grande porte, parti par la petite

"Soit

Printemps 2018, le Stade de Reims revient en Ligue 1 par la grande porte. Mieux : il l'enfonce à coups de records : 88 points, 28 victoires, une différence de buts de +50. Le champagne est sabré. Mais deux ans plus tard, une nouvelle ligne vient s'ajouter à cette saison historique : une condamnation judiciaire. Rémois cette saison-là, Anatole Ngamukol n'a pas digéré sa mise à l'écart à la suite de cette montée. À tel point que le buteur a attaqué en justice le directeur général du club, Mathieu Lacour, et vient de devenir le premier footballeur à faire condamner un dirigeant pour des faits de harcèlement moral. La fin du feuilleton pour ce joueur revenu dans son club formateur en pleine force de l'âge, mais dont les coups de pied dans le ballon sous le maillot rémois laisseront moins de traces que celui mis dans la fourmilière par cette affaire.Rappel des faits : à l'été 2017, Anatole Ngamukol sort de deux saisons réussies au Red Star. Son club formateur, le Stade de Reims, décide de le rapatrier pour deux ans et lui vend alors, car le club, précise aujourd'hui le Stade. Titulaire les onze premiers matchs de la saison, Anatole Ngamukol est peu à peu relégué sur le banc face à une concurrence plus prolifique (Chavarría, Diego, Kyei, Siebatcheu et Oudin). Pour expliquer son faible temps de jeu, le joueur prétend que David Guion voulait faire. Son grand frère, Alain, pointe lui le système de primes collectives :Après 29 matchs (14 titularisations) toutes compétitions confondues pour deux buts marqués et aucune passe décisive, Ngamukol fête le titre de champion de Ligue 2 en mai 2018. Mais dans un contexte personnel particulier.