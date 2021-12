Amnesty interpelle la FFF sur le Mondial au Qatar : "Pour l'instant, c'est silence radio"

Amnesty International a mené une action contre la Fédération française de football ce mercredi matin au siège en déployant une banderole pointant l'inaction et le désintérêt porté à la cause des conditions des travailleurs migrants au Qatar, ainsi qu'aux futurs employés pendant l'événement. Lola Schulmann, chargée de plaidoyer au sein de l'ONG, revient sur l'action et les attentes d'Amnesty par rapport à la FFF sur ce dossier.

"On espère surtout que ce sujet ne soit pas un tabou à la Fédération. Le temps presse pour nous."

Depuis que l'annonce de la Coupe du monde au Qatar a été faite, nous avons voulu entrer en contact avec la Fédération française de football. Mais on n'a jamais reçu la moindre réponse de leur part, positive ou négative. Nous avons vraiment tout fait pour rentrer en contact avec la FFF depuis 2016, toujours à propos des conditions de travail au Qatar. Mais pour l'instant, c'est silence radio. Le dialogue est au point mort depuis le début avec la Fédération.On voulait clairement attirer leur attention d'une autre manière que les mails et les lettres. En plus d'une pétition à la FIFA qui a récolté plus de 200 000 signatures, dont 40 000 en France, on a décidé qu'une action au siège de l'instance forcerait peut-être le dialogue à s'ouvrir.On a choisi ce moment car la finale du mondial aura lieu dans un peu plus d'un an jour pour jour. Nous avons donc qu'un an pour réellement commencer à discuter des solutions avec la FFF, ce qui laisse très peu de temps en réalité.Il n'y a pas grand-chose qui a été fait de la part des acteurs du football français. Nous n'avons pas eu de dialogue, ni avec les clubs, ni les joueurs en France. Personne n'a fait le premier pas pour commencer à sensibiliser à ces enjeux. On part de loin. Très loin. De notre côté, nous sommes toujours ouverts pour travailler avec les clubs, les joueurs et les groupes de supporters pour entamer des actions et sensibiliser la population à ce qu'il se passe au Qatar. D'où le fait de mener cette action au siège de la FFF. On espère qu'elle va aider à passer une étape.