Amnesty International France et Football Supporters Europe : "Il y a une culture sport et droits de l'homme à construire en France"

C'est un combat qui est malheureusement toujours d'actualité, en 2022 : à neuf mois du Mondial qatari, Football Supporters Europe (organisation de coordination des supporters européens) et Amnesty International France unissent leur force pour exiger le respect des droits des travailleurs dans l'émirat. L'occasion pour Lola Schulmann (chargée de plaidoyer d'Amnesty) et Ronan Evain (directeur exécutif de FSE) de réaffirmer ici leur volonté de faire bouger les lignes, mais aussi sensibiliser les supporters avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de la honte.

Bien entendu, et heureusement. À partir du moment où le Qatar, en 2018, a ratifié deux traités internationaux majeurs en matière de droits humains, c'est un pas. Il y a aujourd'hui des évolutions législatives , un cadre législatif qui n'existait pas il y a dix ans ; mais ce qu'on constate, c'est que ça ne change pas sur le terrain. Ce partenariat avec Football Supporters Europe , a pour but toucher le monde du foot et toucher les supporters qui décideront ou non de se rendre au Qatar.Nous, on partage et on répercute le message des organisations dont c'est le rôle, comme Amnesty, la Confédération syndicale internationale, Human Rights Watch, etc. Notre travail, c'est de faire en sorte que les groupes de supporters d'équipe nationale soient les mieux informés possible sur la situation. La décision d'y aller ou non, elle est personnelle, en fonction de la sensibilité de chacun. L'idée est de faire ce qu'on peut pour diffuser le message. Pas qu'en France : on développe aussi cette relation avec Amnesty en Belgique, au Danemark, en Norvège ou encore en Allemagne.

? “Football & respect for humans rights are perfectly compatible.”? FSE & @amnestyfrance recently convened a meeting w/ French fan reps to discuss the situation for migrant workers in Qatar ahead of the 2022 #WorldCup . ? Read more: https://t.co/30shYM93XQ pic.twitter.com/goMapVS78E

