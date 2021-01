Amine Lecomte-Addani : "Au Qatar, je me suis déjà perdu la nuit dans le désert"

Amine Lecomte-Addani n'a pas vu le Qatar comme un eldorado, mais comme une opportunité de réussir sa carrière. Le Français a rejoint le "secret le mieux gardé du Golfe persique" à 19 ans, et n'est plus jamais revenu. Avec son club d'Al-Duhail, il s'est imposé comme une référence continentale au poste de gardien et est même devenu celui de l'équipe nationale qatarie. Aujourd'hui en prêt à Al-Sailiya, il espère retrouver la sélection pour la Coupe du monde qu'organise le pays en 2022. Entretien.

"Je venais d'avoir mon permis, et le club m'a fait une surprise en m'offrant ma première voiture. Je ne connaissais rien à Doha, car à chaque fois, c'était un chauffeur qui me ramenait."

J'ai commencé à La Neuvillette, le club de mon quartier à Reims. Ensuite, j'ai rejoint le Stade de Reims à 13 ans. J'ai fait une année là-bas, qui ne s'est pas très bien passée. Franck Triqueneaux (responsable de la préformation) et Sébastien Hamel (entraîneur des gardiens) m'ont dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour passer le cap. Je suis donc parti à Cormontreuil pour rejoindre un ami. Et là je suis tombé sur Jean-Philippe Vieville, qui était recruteur pour le Stade rennais à l'époque, et qui va m'ouvert les portes des centres de formation. On a opté pour le FC Sochaux, où je passe quatre années magnifiques. À la fin de ma formation, on me propose un contrat pro. Francis Gillot voulait que je signe trois ans, mais les gens du centre voulaient que je signe un an, avec deux en option et que je parte en prêt à Bayonne en National. Et là, Aziz Bouras, entraîneur des gardiens de Sochaux, devient entraîneur des gardiens d'Al-Duhail et me convainc de partir avec lui.Avec ma nature et d'où je viens, il n'y avait pas d'appréhension de quitter tôt mes parents. Avec le foot, ils étaient habitués, et j'avais une vraie confiance en Aziz. La seule chose qui m'a fait un peu douter, c'est quand je suis arrivé, c'était le dépaysement total. La première fois que je suis sorti de l'avion, c'était en plein mois d'août. On rentrait de stage en France avec Al-Duhail et j'ai cru que l'avion prenait feu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com