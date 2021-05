Amine Adli, l'espoir fait vivre le TFC

Ce vendredi à 20h45, Toulouse accueille Grenoble dans un match à la vie à la mort pour continuer d'espérer retrouver la Ligue 1 un an après l'avoir quittée. Heureusement pour eux, les Violets possèdent dans leur arsenal l'une des armes les plus létales du championnat. Élu meilleur joueur de la saison de Ligue 2 pour sa première année chez les pros, Amine Adli ne rêve que d'une chose : ramener son club formateur dans l'élite. Avant d'aller promener son talent sur des pelouses plus prestigieuses encore ?

" Il faisait des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. S'il voulait faire un une-deux, le ballon ne revenait pas. "José

Samedi dernier, Amine Adli a vécu une soirée des plus contrastées. Tenu en échec à Dunkerque, le TFC voit son - très mince - espoir d'accrocher la montée directe en Ligue 1 s'envoler et doit se tourner vers une série de barrages périlleuse. Dans le même temps, le petit génie est élu meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Grand suiveur du centre de formation du Tef' et en charge de la base de données du club dans, Florent Castel a vu le petit phénomène grandir depuis son débarquement sur l'île du Ramier, au pied du Stadium, en 2015., détaille-t-il.Il faut dire qu'à désormais 21 ans, Amine Adli a toujours peiné à réaliser des saisons pleines au sein du centre de formation, dépassant rarement les quinze matchs par an. La faute à de trop nombreuses blessures. Mais cette année, tout se déroule comme dans un rêve pour le natif de Béziers : 33 matchs de Ligue 2, 8 buts (dont un sublime début décembre à Nancy), 7 passes décisives et donc un titre de meilleur joueur du championnat. Un sacré décollage pour celui qui s'était vu offrir quatre petites entrées en jeu en Ligue 1 l'an dernier, au sein d'une équipe déjà résignée à la descente.