Amiens se donne de l'air, Toulouse, Sochaux et Le Havre au ralenti

Dans une soirée où le spectacle avait décidé de se faire la malle, il aura fallu attendre la seconde période pour voir certaines rencontres se dérider enfin. Les prétendants à la montée ont tous été tenus en échec (Toulouse, Sochaux, Le Havre), alors que dans le bas du classement, la bonne opération est pour Amiens, qui quitte sa place de barragiste, tandis que Dijon poursuit sa belle remontée.

Dijon 1-0 Quevilly-Rouen

Amiens 3-0 EA Guingamp

Confrontation entre deux formations de milieu de tableau et en quête de continuité du côté de la Bourgogne. Légèrement plus entreprenant dans le jeu, Dijon peine pourtant pendant longtemps à se procurer de réelles opportunités. C'est finalement Scheidler, parfaitement trouvé au second poteau sur corner à l'entame du second acte qui débloque la situation, avec au passage le premier but de la soirée. Les Normands n'y arrivent pas, même si Zargo Touré est tout proche de leur offrir un point d'une tête propulsée sur sa propre barre transversale. Sans conséquence pour Dijon, qui s'invite dans la première partie de tableau, ce qui était loin d'être acquis après un début de saison très compliqué.Décimé par les absences, Guingamp aura longtemps tenu tête à Amiens, qui réalise finalement la belle opération de la soirée en quittant sa place de barragiste. Les Picards peuvent s'appuyer sur Badji pour menacer la défense bretonne, même si l'attaquant a besoin d'un peu de réglage en début de rencontre. De l'autre côté du terrain, Cathline ne parvient pas à conclure malgré un face-à-face, et il faut attendre le seconde acte pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com