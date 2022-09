Amical: le Brésil fin prêt pour le Mondial

Les Brésiliens impitoyables face à la Tunisie au Parc des Princes, le 27 septembre 2022 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Avec un doublé de Raphinha et un penalty de Neymar, le Brésil a surclassé 5-1 une Tunisie réduite à dix mardi à Paris en match de préparation au Mondial-2022, soignant sa confiance et sa virtuosité offensive à deux mois du grand rendez-vous au Qatar.

Au Parc des princes, les buts de Raphinha (11e, 40e), Richarlison (19e), Neymar sur penalty (28e) et Pedro (74e) ont suffi aux Brésiliens pour s'imposer. Les Aigles de Carthage avaient brièvement égalisé par Motassar Omar Talbi (18e) mais ont été trop vite plombés par l'exclusion de Dylan Bronn (42e).

Avec ce dernier match d'avant-tournoi, la Seleçao enchaîne une septième victoire d'affilée en 2022 et se pose, comme tous les quatre ans, comme l'une des grandes favorites de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Et Neymar, à l'image de son équipe, est en grande forme. Habitué à briller devant les tribunes du Parc des princes, la superstar du Paris SG a dû cette fois se passer du soutien de "son" stade, largement acquis à la Tunisie.

Neymar inscrit le 3e but du Brésil sur pénalty contre la Tunisie au Parc des Princes, le 27 septembre 2022 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La rencontre a d'ailleurs été perturbée par deux incidents en tribune, un jet de banane visant Richarlison et des pointeurs lasers ciblant les joueurs sur la pelouse, ce qui a poussé l'arbitre à interrompre le match quelques instants pour un rappel à l'ordre du speaker.

Mais à l'image de l'insaisissable "Ney", cela n'a pas perturbé la Seleçao, sûre de ses forces à deux mois du Mondial.

- L'impressionnant vivier de Tite -

Raphinha symbolise bien l'impressionnant vivier offensif dont dispose le sélectionneur Tite: alors que des stars comme Roberto Firmino et Vinicius étaient sur le banc au coup d'envoi, l'ailier du FC Barcelone a marqué des points pour s'inviter dans le onze de départ brésilien au Qatar avec un doublé plein d'à-propos et une passe décisive.

Sa tête lobée, en bout de course, sur une ouverture de Casemiro, lui a permis d'ouvrir le score (11e), avant de doubler la mise avec l'aide du poteau (40e). Et c'est lui qui lance Richarlison sur le but du 2-1 (19e), alors que la Tunisie venait d'égaliser contre le cours du jeu sur une tête de Talbi (18e).

Les Aigles de Carthage, futurs adversaires de la France championne du Monde dans le groupe D du Mondial, n'ont pas démérité dans ce match, entre solidité défensive et opportunisme en contre. Mais l'exclusion de Dylan Bronn pour une faute sur Neymar (42e) a encore plus déséquilibré les débats et permis au Brésil de faire tourner à la pause.

Pedro, auteur du 5e but du Brésil contre la Tunisie, est félicité par Neymar également buteur en amical à Paris, le 27 septembre 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Vinicius et Pedro sont entrés et ce dernier, idole de Flamengo, a alourdi le score d'une demi-volée à l'entrée du dernier quart d'heure (74e).

Bref, sauf blessures ou méformes, ce Brésil-là semble fin prêt pour viser une sixième couronne planétaire au Qatar, où l'équipe auriverde débutera le 24 novembre contre la Serbie, avant de défier la Suisse puis le Cameroun dans le groupe G.

Quant à Neymar, virevoltant depuis le début de saison avec le PSG comme avec le Brésil, il espère entretenir sa forme du moment pour viser le sacre mondial, mais aussi le record de buts en sélection du "Roi" Pelé: avec son 75e but mardi soir, il n'est plus qu'à deux longueurs du mythe brésilien.