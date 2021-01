"Amener la Coupe du Tarn sur la tombe de Maradona serait le Graal"

Vainqueurs de la Coupe du Tarn en 2019 avec leur équipe de Cambounet-sur-le-Sor, quatre joueurs se sont lancé l'incroyable défi d'amener le trophée sur les cinq continents. Aujourd'hui, la coupe est au sommet du Kilimandjaro. Pierre Trantoul et Mathieu Chabbert racontent cette aventure complètement dingue.

"Nous n'avions aucune expérience, on est partis un peu à l'arrache. La météo était catastrophique, il faisait froid, on n'avait pas de feu et on a frôlé l'hypothermie. Quand on se couchait, on devait dormir dans un duvet mouillé."

: Tout le monde a mis son grain de sel. Avant de disputer les demi-finales contre Saïx-Sémalens, on s'était dit :On a choisi le Machu Picchu (Pérou), le Kilimandjaro (Tanzanie), la grande muraille de Chine et la faire plonger sur la barrière de corail (Australie).: La crise sanitaire est venue perturber notre programme. Impossible d'aller en Australie étant donné la situation. Entre-temps, la nouvelle du décès de Diego Maradona est tombée. En tant que fan de foot, c'était évident pour nous d'ajouter cette étape. Amener la coupe sur la tombe de Maradona serait le Graal.: On finance tout par nos propres moyens. En parallèle, on lance des appels aux dons et on cherche des sponsors. Le Castres Olympique s'est d'ailleurs joint à l'aventure. On a tout mis dans ce défi. On essaie de faire un voyage tous les neuf à dix mois, car nous avons quand même un travail et une famille à côté.Au fil des voyages, nous avons pu voir le nombre de soutiens se multiplier de jour en jour. C'est complètement dingue ! Il y a deux ans, on était en D1. Notre objectif est de montrer que même un petit club comme Cambounet, qui atteint à peine 100 licenciés, peut faire un truc de fou avec peu de moyens.On va bien devoir couper à un moment donné, car les finances en ont pris un coup !