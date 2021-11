Amel Majri : "Mes profs ont fait en sorte que je puisse réaliser mes rêves"

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche début octobre, Amel Majri se retrouve sur la touche pour de longs mois. En pleine séance de soins, l'internationale aux 66 sélections sous le maillot bleu s'est replongée dans ses années passées sur les bancs de l'école pour parler récré, profs et UNSS. Avec un peu d'émotion puisque ce cocktail s'est révélé crucial dans son évolution.

Elle est innée, j'ai ça en moi depuis toute petite. Je vis foot, je mange foot, je dors foot. Je peux regarder des matchs de n'importe quel niveau, j'aime trop le foot en fait ! Même là, je suis blessée mais je touche le ballon avec mon autre pied.Ah, de très beaux souvenirs. Je me rappelle qu'on avait formé une équipe de quatre filles qui s'appelait MARS, les initiales de chaque prénom. On allait tout le temps jouer après l'école, pendant les vacances… Je jouais, même toute seule. Je tirais dans la cage, pied droit, pied gauche. J'étais vraiment passionnée. Bon, c'est sûr que c'est mieux de jouer avec des gens mais même toute seule, ça ne me dérangeait pas. Ça râlait un peu à la maison parce que chez nous, soit tu sortais le matin, soit tu sortais l'après-midi. Je sortais souvent le matin et limite, des fois, je ne voulais pas rentrer parce que je savais que je ne pourrais pas ressortir après.Ah ouais. Il fallait manger à la cantine pour pouvoir jouer au foot, donc j'y allais exprès. Je mangeais plus à la cantine pour pouvoir jouer au foot entre midi et deux que pour le repas. J'habitais juste au-dessus donc je pouvais manger chez moi, mais j'avais trop envie de jouer au foot le midi. Même si le ballon en mousse se dégradait avec les années. Au collège, je ne mangeais pas à la cantine donc des fois, j'escaladais. Après, les dirigeants me laissaient entrer, ils m'ouvraient pour que je joue au foot. Dès que je pouvais, je jouais !Exactement. On n'avait que 10-15 minutes donc on courait, on faisait les équipes et boum, on jouait. J'arrivais en retard des fois mais ça va… Je ne faisais rien de mal, je jouais au foot !