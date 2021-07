Amazon lance une chaîne à 12,99 euros par mois pour la L1

Amazon a dévoilé les contours de son offre pour la nouvelle saison de L1.

Après des mois d'attente, c'est désormais officiel: Amazon va lancer sa plateforme de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour les 3 prochaines saisons. Elle sera accessible pour tous les abonnés Prime Video et diffusera 80% des rencontres.Après Médiapro-Téléfoot, une nouvelle marque va donc bientôt apparaitre sur les terrains de Ligue 1 sous le nom de. Cette chaîne sera accessible sans engagement à tous les abonnés de la plateforme Amazon Prime, pour 12€99 par mois. Si l'on considère l'abonnement à Prime à 49€ par an, cela reviendra à un total de 204€88 sur toute l'année.La nouvelle chaine en question voit débarquer beaucoup d'anciens de Téléfoot, comme Marina Lorenzo, Thibault Le Rol, Smaïl Bouabdellah ou encore Julien Brun. Une émission en clair sur la plateforme Prime sera diffusée tous les dimanches dès 19 heures avant le coup d'envoi de la grande affiche du dimanche, décalée à 20h45. Quant au Trophée des Champions, qui opposera Lille au Paris Saint-Germain le 1er août prochain, il sera aussi diffusé sur Prime, sans rajout d'un abonnement au service Amazon Prime Vidéo Ligue 1.Concernant la Ligue 2, Amazon annonce un partenariat sur les 8 matchs du multiplex avec la Chaîne l'Equipe. Le canal de la TNT diffusera ainsi gratuitement et en clair les rencontres en simultané à chaque journée de championnat. En individuel, les matchs seront disponibles en direct sur la plateforme de streaming de l'Equipe et en rediffusion sur Amazon Prime Vidéo Ligue 1.