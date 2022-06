information fournie par So Foot • 01/06/2022 à 14:00

Amandine Henry, l'absence qui pourrait coûter cher aux Bleues

Titulaire indiscutable au cœur de la redoutable machine lyonnaise, Amandine Henry ne fera pourtant pas partie du voyage en Angleterre pour le prochain Euro en juillet. Tout sauf une surprise pour une joueuse de 32 ans plus apparue sous le maillot des Bleues depuis l'automne 2020 et dont les relations avec Corinne Diacre sont glaciales. Pourtant, cette absence pourrait bien faire défaut aux Tricolores dans leur quête d'un premier titre.

"Laver son linge sale en famille"

, avançait Corinne Diacre en février dernier au moment d'annoncer sa liste pour le Tournoi de France. Une porte jamais fermée, mais qui refuse tout de même de s'ouvrir pour Amandine Henry depuis plus de dix-huit mois. Une éternité pour une joueuse qui ne disputera pas le prochain Euro en juillet , alors qu'elle sort d'une saison plus qu'aboutie sous le maillot de l'OL avec à la clef un doublé Championnat-Ligue des champions. Derrière cette absence se cachent des relations toujours aussi fraîches entre la Lyonnaise et sa sélectionneuse. Mettant toujours en avant sa volonté de privilégier le groupe au détriment des individualités, Corinne Diacre fait le choix de se passer d'un élément pourtant moteur au moment où les Bleues tenteront d'aller conquérir un premier trophée.Pour trouver l'origine de cette décision, il faut remonter au 15 novembre 2020, moment choisi par Amandine Henry pour se livrer dans un entretien au, balance l'internationale aux 93 sélections à propos des tensions qui existeraient avec l'encadrement.

?️ Amandine Henry : "Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du monde, mais ça a été un chaos total" pic.twitter.com/0CCny4HCo4

