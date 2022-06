AM La Scampia : " À Marseille, tant que tu es humain, on t'accepte "

AM La Scampia ne veut pas dévoiler son âge, mais le fait qu'il parle de " libero " donne un sacré indice. À l'occasion de la sortie de son premier album, le rappeur marseillais cause de sa passion pour Maradona, l'OM et la cuisine napolitaine, mais aussi des South Winners, des ciseaux de Mamadou Niang et de la casquette d'Oliver Kahn. À table !

" À Marseille, on veut un entraîneur qui ait conscience qu'il ne fait pas que diriger l'équipe de foot. Quelqu'un qui prenne Marseille dans son ensemble, qui comprenne que la défaite du week-end va jouer sur l'économie de la ville la semaine suivante. Les gens vont être attristés, moins sortir, etc. "

J'étais super petit... Déjà, quand tu es de Marseille, tu es pour l'OM. Au-delà de ça, c'est mon père qui m'a inculqué cette passion. Il était fou de Rabah Madjer et Diego Maradona, et avait été gardien de but en Algérie, mais ne me l'avait jamais dit, car il ne voulait pas que je joue gardien. Il voulait que je sois attaquant. Alors que moi, j'aimais les gardiens. Ils avaient des tenues extraordinaires, avec les gros pantalons en mousse et tout. Et ils avaient la hargne. Oliver Kahn avec sa casquette, Schmeichel, Köpke... Et la folie de Barthez, quand en 1998 il tombe sur Ronaldo ! Bon, il y a aussi eu Stéphane Porato qui nous a causé pas mal de déboires. On n'a pas trop compris pourquoi Courbis l'a mis à la place de Köpke, mais c'est pas grave. À Marseille, tout le monde aime Courbis, c'est un personnage du foot français au même titre que Guy Roux ou Loulou Nicollin. C'est des mecs qui ont vécu pour le foot.Oui, il y a Jorge Sampaoli ! Et puis on a connu Bielsa, qui était un stade au-dessus. Mais de façon générale, aujourd'hui les personnages les plus hauts en couleur sont ceux qui n'écoutent qu'eux-mêmes, comme Guardiola. Et en France, on n'a pas vraiment d'entraîneurs de classe internationale, mis à part Zidane et Deschamps.Il faut surtout mouiller le maillot, même si tu es limité. C'est super important. Parce qu'en tribunes, on est le 12homme et on mouille le maillot. Il faut qu'on ressente que sur le terrain, c'est pareil. En ce qui concerne l'entraîneur, on veut quelqu'un qui ait conscience qu'il ne fait pas que diriger l'équipe de foot. Quelqu'un qui prenne Marseille