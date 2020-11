Alphonse Tchami : "Quand tu joues avec Diego Maradona, tu flippes !"

Sur son profil Whatsapp, une photo de lui et de Diego Maradona sous le maillot de Boca Juniors. L'attaquant camerounais Alphonse Tchami, 49 ans et premier joueur africain subsaharien à s'exiler en Argentine, a évolué avec El Diez pendant presque deux ans entre 1995 et 1997. Il en conserve, évidemment, de nombreux souvenirs qu'il raconte.

Maradona se serait " laissé mourir " selon son ancien agent

"Il n'avait plus le physique d'avant, mais sa technique était intacte. C'était impressionnant, il avait une main à la place du pied."

Je suis triste. C'est un joueur extraordinaire, un des meilleurs de l'histoire du football, qui vient de nous quitter. Soixante ans, c'est jeune... C'est trop tôt. Évidemment, on peut se dire qu'il aurait pu vivre encore longtemps s'il avait fait moins d'excès. Mais il aimait la vie, il aimait la fête. Est-ce que Diego Maradona était fait pour mener une existence tranquille ? Je ne pense pas...On le voyait comme une icône, un génie. Dans les années 1980, on ne voyait pas autant de matchs à la télévision qu'aujourd'hui, et tout le monde n'avait pas la télé à la maison. Il n'y avait pas Internet, mais on arrivait à le voir jouer de temps en temps. Notamment lors de la Coupe du monde 1986. Moi, je suis devenu supporter de Naples à partir du moment où il y a joué. Ce qui nous plaisait, en plus de son talent ou de sa technique hors norme, c'est qu'il venait d'un milieu très pauvre et qu'il avait appris le foot dans la rue. Comme beaucoup d'Africains, en fait. Et que grâce à son talent, mais aussi à son travail, il est devenu un footballeur fantastique. On s'identifiait à lui pour ces raisons.À l'époque, Boca était une équipe avec beaucoup de jeunes. Verón, Basualdo, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com