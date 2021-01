Alpha Kubota, le Samouraï des Sangliers

À la rencontre d'Alpha Kubota (24 ans), seul joueur japonais de National 2, qui fait le bonheur de Sedan depuis l'été dernier et dont le rêve ultime est de défendre les couleurs de son équipe nationale.

Son père lui a interdit de jouer au base-ball

"Retourne dans ton pays, t'es trop noir"

Un coup franc à trente mètres, une frappe limpide, une lucarne nettoyée, un gardien sur les talons. Inscrit lors de la deuxième journée, le premier but de la saison du CS Sedan Ardennes est un chef-d'œuvre. La trajectoire est presque celle d'un tir de la feuille morte, spécialité d'un certain Olivier Atton, héros du dessin animé Olive et Tom. Celui qui l'a reproduit à merveille a lui grandi avec Captain Tsubasa, la version originale du manga japonais.Né à Tokyo le 19 juillet 1996, Alpha Kubota fait le bonheur des clubs de National 2 depuis six saisons. Il laisse rarement indifférent, de par ses percées sur l'aile droite, et parce qu'il est le seul joueur nippon de la division. Mais pourquoi donc le gamin de l'une des trois mégalopoles mondiales a pris la tangente d'aller taper le ballon dans le fin fond de la France ?, rembobine le numéro 11 des Sangliers, qui a failli porter des crampons pour un autre sport.S'il a donc aussi vite brillé balle au pied que batte en main, de mauvaises langues ont rendu inconfortable sa place sur les pelouses de l'archipel."retourne dans ton pays, t'es trop noir"., raconte Alpha Kubota-Sawaneh, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com