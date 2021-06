Alors, il vaut quoi, ce film sur Roberto Baggio?

Accessible sur Netflix depuis le 26 mai, le film de Letizia Lamartire tente de tirer un portrait d'ensemble de Roberto Baggio, en évoquant pêle-mêle la conversion de l'attaquant au bouddhisme, le traumatisme de son tir au but raté en finale du Mondial 1994 ou encore les rapports conflictuels du joueur avec son père. Mais s'attarde trop peu sur le pourquoi du comment de la relation passionnelle que le Divin Codino entretenait avec les tifosi. Voilà ce qu'on appelle passer à coté de son sujet.

Raconter une légende n'est pas une chose aisée. Pour la célébrer, un conteur a néanmoins deux grandes options qui s'offrent généralement à lui : d'abord, il peut embrasser l'ensemble du mythe. Narrer l'histoire de A à Z. Comme un grand roman russe qui engendre à lui seul son micro-univers, où les personnages secondaires et les récits annexes s'entrechoquent, petit monde de mots et de papier aux perspectives presque infinies. Ou alors, il peut choisir un moment, une tranche de vie, révélateurs d'un parcours, d'une personnalité. Dans le cas de Roberto Baggio, on pense immédiatement à la Coupe du monde 1994. À son tir au but raté en finale, face au Brésil. C'est d'ailleurs sur ce tragique manqué que s'ouvre le film de Letizia Lamartire. Pour Baggio, il y aura un avant et un après. Lene se sera jamais complètement pardonné son échec. La faute à une promesse que le Ballon d'or 1993 aurait faite à son, quand il avait trois ans. Celle de gagner la finale du Mondial, contre laL'occasion pour le long-métrage de verser dans le flashback et de revenir aux origines du joueur. Classique, mais finalement assez scolaire, la narration du film opte pour un entre-deux pas toujours maîtrisé, en ne choisissant pas de couvrir l'ensemble de la carrière de Baggio, mais plutôt