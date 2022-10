Alors, Balotelli en Suisse, ça donne quoi ?

Christian Constantin, l'emblématique président du FC Sion, a réussi à attirer dans le Valais Mario Balotelli (32 ans). Depuis son arrivée en Suisse, l'attaquant international italien a marqué 3 buts, réussi des gestes dont lui seul est capable, aussi traîné des pieds sur quelques pelouses helvétiques et s'est déjà fait remarquer dans les boîtes de nuit de Lausanne. Bref, du Super Mario comme on l'aime.

Le transfert le plus coûteux de l'histoire de Sion

Mario Balotelli, depuis son passage en France, à Nice puis à Marseille, d'août 2016 à juin 2019, ne va jamais là où on l'attend. Une escale – discrète - à Brescia en 2019-2020 (5 buts), une autre en Serie B à Monza (2020-2021), le club désormais tombé dans l'escarcelle de Silvio Berlusconi (6 buts), un passage réussi à Adana Demirspor (2021-2022) avec 19 buts inscrits en Süper Lig, et enfin une signature au FC Sion le 31 août dernier, alors qu'il était encore sous contrat avec la formation turque, à 2,7 millions d'euros par an de salaire et primes., explique Christian Constantin, le président sédunois, tout de suite emballé à l'idée de parler de sa dernière et clinquante recrue.Oui, on l'a vu. Un tir surpuissant, son troisième but de la saison après ceux inscrits face à Winterthour (1-3) et aux Grasshopper Zurich (4-4)., savoure le dirigeant au tutoiement immédiat.L'homme d'affaires, lui-même ancien gardien de but professionnel, notamment à Neuchâtel Xamax, est aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes de Suisse. L'opération Super Mario lui a coûté pas mal d'argent – 3 millions d'euros de transfert et 2 millions d'euros de salaire annuel hors primes selon certaines sources –, et Constantin confirme que jamais le FC Sion, sous sa présidence, n'avait autant payé un joueur.Et quand on lui parle de rentabilisation, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com