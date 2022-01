Alors, à quoi rime cette société commerciale de la LFP ?

En partie réévalué et modifié par le Sénat début janvier, l'amendement permettant la création d'une société commerciale affiliée à la LFP sera réexaminé les 18 et 19 janvier en séance publique. L'idée ? Vendre pour 1,5 milliard d'euros 10 à 20% des parts de la future structure à un fonds d'investissement, dont l'expertise permettrait théoriquement de mieux commercialiser les droits TV du foot français. De quoi soulager dans l'immédiat la dette des clubs hexagonaux, mais aussi peut-être exposer le championnat de France à de nouveaux risques et incertitudes, dans les années à venir.

Quand c'est flou, y a un loup ?

Vincent Labrune n'est sans doute plus le bienvenu à Ljubljana. Auditionné début décembre par le Sénat, le président de la ligue avait dû se résoudre à une comparaison peu flatteuse pour la patrie de Jan Oblak, afin de mettre en exergue l'urgence financière à laquelle la France du foot est confrontée :Si l'ex-président de l'OM est venu jouer les Nostradamus du ballon rond devant les parlementaires, c'est bien parce qu'il veut les convaincre de l'urgence de voter un amendement, qui peut changer le destin du football bleu-blanc-rouge : ce dernier vise à la création d'une société commerciale affiliée à la LFP, qui gérerait et commercialiserait les droits TV du foot français. Surtout, il permettrait que 10 à 20% des parts de cette future entreprise tombent entre les pattes d'un fonds d'investissement. Pas pour des billes : Labrune aurait pour objectif de faire payer aux nouveaux entrants 1,5 milliard d'euros. Une somme qui devrait permettre au foot hexagonal - asphyxié financièrement par la catastrophe Mediapro et l'épisode coronavirus - de ne pas sombrer économiquement. Alléluia ? Pas vraiment. Car avec des fonds d'investissement, la méfiance est toujours de mise.Le Sénat ne s'y est pas trompé, notamment en incluant dans le futur texte de loi un certain nombre de garde-fous. Les parlementaires ont notamment limité à 10% le pourcentage des parts que les fonds d'investissement pourraient acquérir dans la future société commerciale.