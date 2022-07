Allemagne-France : ce n'est qu'un au revoir, les Bleues

Voilà, c'est fini. L'équipe de France a encore perdu et l'équipe de France ne gagnera encore pas un tournoi majeur. Pourtant, si cet Euro 2022 laisse un goût amer en bouche, impossible de remettre en question la supériorité de l'Allemagne et le mérite de sa qualification en finale. Les Françaises ont perdu contre plus fort qu'elles, tout simplement. Et si le constat est cruel, il ne doit pas faire oublier que d'autres échéances attendent les Bleues et qu'elles arriveront très vite. Alors, on continue de voir le verre à moitié plein ?

Il n'y a pas vraiment d'équivalent allemand au néologisme "seum". En revanche, nos voisins ont un mot qui colle bien aux circonstances de cette nouvelle élimination française :, soit le fait de se réjouir du malheur d'autrui. Au vu de la rage affichée par Alexandra Popp pendant et après le match, celle qui a logiquement été élue joueuse de la rencontre après son doublé face à la France n'allait certainement pas s'excuser d'avoir brisé le rêve des Bleues.Au micro de la ZDF, la buteuse savourait sa revanche, non pas sur la France, mais sur la vie. Elle qui, à 31 ans, n'avait encore jamais participé à un championnat d'Europe pour cause de blessures en est désormais à six buts. Soit autant que l'Anglaise Beth Mead, qui caracole en tête de la course au Soulier d'or et qu'elle affrontera donc en duel dimanche prochain., a rectifié l'intéressée en conférence de presse.De cette victoire logique, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg retenait, elle, que, mais que l'Allemagne a, tout en reconnaissant que les Bleues pouvaient êtreet qu'il existe