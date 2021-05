Alisson, le happy ending d'une saison catastrophe

Non, ça n'arrive pas que sur FIFA. Alisson a offert la victoire à Liverpool dans le temps additionnel en marquant sur la pelouse de West Bromwich ce dimanche (1-2). Ce but venu de nulle part arrive au milieu d'une saison noire pour le gardien brésilien, qui a connu bien des déboires personnels et sportifs. Un coup de tête salvateur pour le club de la Mersey comme pour son portier, au sourire enfin retrouvé une fois les larmes essuyées.

Prince Ali, oui c'est bien lui

Une bonne bouffée d'oxygène. Pour Liverpool, qui revient à un point de Chelsea et se replace en excellente position dans la course au top 4. Pour Alisson, aussi, qui vit sa saison la plus difficile depuis son arrivée en Angleterre. En quête d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, lesont la tête sous l'eau à quelques instants du coup de sifflet final. Face à une équipe de West Bromwich déjà reléguée, la machine est embourbée, incapable de convertir ses innombrables occasions. Jusqu'à la 95minute, au moment où Trent Alexander-Arnold s'installe au poteau de corner. Une configuration, décidément, où il se passe toujours quelque chose... Pas de Divock Origi cette fois à la réception, mais Alisson, monté pour l'occasion. Improbable, mais le gardien place une tête imparable dans les filets de Sam Johnstone. Liverpool respire enfin. AB1 aussi.Voir Liverpool arracher la victoire dans le temps additionnel n'a plus rien d'étonnant. C'est arrivé à 38 reprises en Premier League, c'est-à-dire 13 fois plus que pour n'importe quel autre club. Mais ce 16 mai 2021 laissera une trace particulière dans les annales. Parce que pour la première fois en 129 ans d'existence, un gardien du LFC s'est mué en buteur. Habitué à faire des miracles dans sa propre surface, Alisson est entré dans l'histoire en dépassant ses fonctions aux Hawthorns. Il est devenu le sixième gardien à inscrire un but en Premier League, rejoignant Peter Schmeichel (2001), Brad Friedel (2004), Paul Robinson (2007), Tim Howard (2012) et Asmir Begovi? (2013). À la différence que l'international, contrairement à ses prédécesseurs, a marqué de la tête. Et quelle tête !Jürgen Klopp n'en revenait toujours pas au moment de répondre aux questions des médias :