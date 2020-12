Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Alimbekava s'impose, Julia Simon sixième Reuters • 11/12/2020 à 13:36







Alimbekava s'impose, Julia Simon sixième par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi se déroulait le sprint d'Hochfilzen en Autriche pour le compte de la Coupe du Monde de Biathlon. C'est la Biélorusse Dzinara Alimbekova qui s'est imposée en ne ratant aucun tir durant toute la course. Elle a dominé la Norvégienne Eckhoff avec 8"5 d'avance et l'Allemande Preuss à 9"9. La Française Julia Simon a réalisé une bonne performance, et a sauvé l'honneur des Françaises, en terminant à la sixième place à 20"1 de la tête. Anaïs Bescond, Chavalier-Bouchet et Colombo ont toutes les trois terminées au-delà de la trentième place. Avec cette victoire, la Biélorusse remonte à la deuxième place et pointe à seulement 5 points de Hanna Oeberg en tête.