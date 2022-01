Algérie : Youcef Belaïli, star à domicile

Dans un autre monde qui n'est pas le sien, Youcef Belaïli aurait pu affoler les plus grands clubs européens, briller en Ligue des champions et se faire un nom de l'autre côté de la Méditerranée, à l'instar de son compatriote Riyad Mahrez. À 29 ans, le milieu bourré de talent a prouvé qu'il n'avait pas besoin de porter le maillot de Manchester City pour exister sur la planète foot. Malgré une suspension de deux ans pour dopage en 2015 et une parenthèse éphémère sur le Vieux Continent, à Angers, en 2017, Belaïli a ramassé quelques breloques au Maghreb et conquis l'Algérie, en se rendant indispensable en sélection depuis le sacre en Coupe d'Afrique des nations. Reste cette drôle de personnalité, entre discrétion, dilettantisme et fort caractère, qui le rend si singulier. Sans oublier la place du père dans sa carrière.

Dans les tribunes du stade Al-Thumama, de Doha, Abdelhafid Belaïli fond en larmes. Devant ses yeux, son fiston Youcef vient probablement de marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière pour remettre l'Algérie devant le Maroc, en quart de finale de la Coupe arabe 2021. La compétition n'est pas la plus suivie, Belaïli n'est pas Messi, mais les images font le tour du monde et des Internet au mois de décembre dernier. À la 102minute, en pleine prolongation, le milieu de 29 ans a surpris le portier Anas Zniti en réalisant un enchaînement magistral à une quarantaine de mètres de la cage marocaine : un contrôle de la poitrine avant de se retourner pour envoyer une superbe demi-volée au fond des filets.(Olive et Tom, en VF)", souriait l'artiste en zone mixte après le chef d'oeuvre. Il n'a même pas eu le temps de voir son bijou gâché par l'égalisation de Badr Benoun dix minutes plus tard, l'Algérie s'en sortant au bout de la séance de tirs au but lors de laquelle Belaïli a d'ailleurs été le premier à montrer la voie.

Le père de Belaïli en larmes après son but pic.twitter.com/IIR5aNjHkc

— la chuli (@palermoqueens_) December 11, 2021Le bonhomme a remis ça quatre jours plus tard, dans un autre registre, toujours pendant la Coupe arabe, qui lui a permis d'ajouter une ligne de plus à un palmarès déjà très garni. Cette fois, Belaïli a fait plus simple, mais tout aussi fort, en qualifiant l'Algérie pour la finale , transformant un penalty en deux temps à la... 90+17 de la demie contre le Qatar, le pays hôte où il évolue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com