Algérie: les pétroclubs sont-ils un puit de problèmes?

Souvent décrite comme " un état dans l'état ", la Sonatrach, l'entreprise pétrolière et gazière algérienne, est sans conteste le moteur de l'économie du pays. A un tel point qu'elle a étendu son influence tentaculaire au football, en se positionnant comme actionnaire majoritaire de plusieurs clubs de première division, directement ou via certaines de ses filiales. Une mainmise qui fait débat en Algérie, où le sponsoring des entreprises d'état - qui ne profite qu'à certaines formations - pose des problèmes d'équité, de transparence et d'inégalité sportive.



Pétro-football

Si l'Algérie n'a rien d'une dystopie cyberpunk, elle en emprunte au moins une caractéristique majeure. Aucune voiture volante, humains augmentés ou robots sophistiqués n'ont encore été repérés dans les rues d'Alger, mais, comme dans Robocop, Final Fantasy VII ou Blade Runner, une méga-corporation tire les ficelles d'une économie nationale qui n'aura jamais su se dépêtrer de son influence. Cette superstructure pèse 40.000 employés (sans compter ceux de ses filiales), contribue à au moins 30% du PNB algérien et enregistre plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Son nom ? Sonatrach. Son business ? L'or noir et le gaz, que l'entreprise publique raffine et vend, pour alimenter en fonds un pays dont 96% des exportations et 60% des recettes budgétaires étatiques sont issues du commerce pétro-gazier. Monumental, comme l'influence de la Sonatrach en Algérie, qui transpire un peu partout. Y compris dans le football, ce qui n'est pas sans générer son lot d'inquiétudes légitimes.Lors de la dernière décennie, le géant gazo-pétrolier est devenu le distributeur de billets d'un football algérien qui manque de liquidités comme de vision stratégique, pour pérenniser son développement. La plus puissante entreprise du pays est propriétaire depuis décembre 2012 du Mouloudia Club d'Alger (MC Alger), un mastodonte du foot national, qui pèse sept titres de champion et une Ligue des champions africaine. Elle est aussi, via certaines de ses filiales, un actionnaire majeur d'autres formations. Parmi elles, on peut citer le Club sportif constantinois, détenu par l'Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP). Ou encore, la Jeunesse sportive Saoura, propriété de l'Entreprise nationale de forage (Enafor) depuis 2013. Il faut aussi citer le Mouloudia Club oranais, sponsorisé par la compagnie Hyproc Shipping, une firme de transport maritime Lire la suite de l'article sur SoFoot.com