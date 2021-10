Algérie-France, l'impossible derby ?

Le France-Algérie du 6 octobre 2001 a agi jusqu'à aujourd'hui comme le révélateur d'une des fractures françaises, déchaînant les passions identitaires. Et l'espérance de voir se rencontrer à nouveau nos deux pays, dans un climat apaisé, reste pour l'instant un vœu pieu.

Intégration républicaine en panne

La désillusion de l'après-France 1998 vient de sonner : les Bleus ne peuvent être le vecteur de solutions express à tous les problèmes récurrents de la société française. Une mission démesurée dénoncée en premier lieu par les Bleus, choqués et déçus, à travers les propos tenus à chaud par Frank Lebœuf :Le débat explosif se focalise vite sur la thématique brûlante immigration-intégration visant notamment les jeunes des seconde et troisième générations.À six mois des présidentielles d'avril 2002, les incidents du Stade de France provoquent d'abord les réactions politiciennes attendues :(Bruno Mégret), ou bien(Philippe de Villiers). Mais c'est bien tout un pays qui est en état de choc. Une semaine après le match, un sondage IPSOS tombe :Pour cause d'angélisme trop prononcé sur l'insécurité et l'immigration, entrées par amalgame en résonance avec la soirée du 6 octobre, des observateurs avanceront l'idée que Lionel Jospin aurait été une des victimes collatérales du désastreux France-Algérie 2001. Fatalement doublé par Jean-Marie Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle du 21 avril 2002, il y aurait perdu l'Élysée... Le journaliste duPhilippe Bernard avait, lui, pointé avec justesse le malaise identitaire des jeunes Franco-Algériens :