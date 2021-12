Algérie et Qatar, une histoire croisée

Ce mercredi soir, le Qatar défiera l'Algérie en demi-finales de la Coupe arabe. Une opposition de styles entre une sélection algérienne A' et une formation qatarienne au grand complet, venue rappeler l'histoire récente et commune que partagent ces deux nations en matière de football.

Qatar Algérie 15/12/2021 à 20h Coupe arabe de la FIFA

La cage dorée

Ils seront cinq joueurs de l'équipe d'Algérie A', évoluant au sein de la Qatar Stars League, à défier leurs comparses qatariens en demi-finales de la Coupe arabe. Ainsi, Djamel Benlamri et Youcef Belaili (Qatar SC), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa), Baghadad Bounedjah (Al Sadd) et Yacine Brahimi (Al-Rayyan) s'apprêtent à rencontrer des joueurs habituellement coéquipiers ou adversaires domestiques. En face, ils sont deux : Boualem Khoukhi (Al-Sadd), né en Algérie, et Karim Boudiaf (Al-Duhail), Français d'origine algérienne, installés dans l'émirat depuis dix ans et devenus titulaires indiscutables du onze. Autant de points communs sur le terrain qui s'étalent jusqu'aux coulisses. Entre belle planque et préparation au Mondial.Plusieurs décennies durant, les ligues qatariennes rimaient avec retraite anticipée. Des footballeurs approchant la quarantaine, partis clôturer leur aventure sportive au Moyen-Orient. Mais l'avènement des années 2010 a considérablement fait basculer ce mode de réflexion. Désigné comme pays organisateur pour la Coupe du monde 2022, le Qatar a revu son cahier des charges et a considérablement transformé son système footballistique, entre recrutement sélectif et restructuration. Une aubaine saisie par bon nombre de footballeurs algériens, partis s'exiler à Doha. Baghdad Bounedjah en est un solide exemple. Quittant l'Étoile du Sahel à seulement 24 ans, l'attaquant formé au RCG Oran est ainsi devenu une figure incontournable d'Al-Sadd sous l'ère Xavi. Des prestations et des statistiques…