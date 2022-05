Algérie-Cameroun, ça s'arrête quand ?

Depuis le 29 mars 2022 et la qualification du Cameroun pour la Coupe du monde face à l'Algérie à Blida, la tension n'est pas retombée. Entre Djamel Belmadi qui allume l'arbitre gambien, un journaliste camerounais qui traite le sélectionneur des Fennecs de "terroriste arabe", un autre – algérien, cette fois – qui accuse Djamel Debbouze d'avoir participé à un complot ayant provoqué l'élimination de la sélection nord-africaine, le festival est quotidien et exhale souvent des relents de caniveau.

Belmadi torpille Gassama, Chapron le traite de "médiocre"

On a connu des afters plus légers. Cela fait plus d'un mois que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du monde après sa victoire obtenue lors du temps additionnel grâce à un but de Karl Toko Ekambi, mais certains ont décidé de jouer la prolongation, comme s'ils n'avaient que cela à faire de leurs journées. En Algérie, la défaite ne passe toujours pas et l'arbitre gambien Bakary Gassama cristallise l'essentiel des critiques. Dont celles de Djamel Belmadi. Le sélectionneur des champions d'Afrique 2019 avait déclaré, sur le site de sa fédération, ne pas avoir supporté voir Gassama. Une dernière phrase limite, dénoncée par de nombreux observateurs y voyant un appel à la violence et que l'intéressé a tenté de minimiser en affirmant que ses. Un grand classique du genre...Belmadi, qui ne s'est jamais sans doute autant exprimé que ces dernières semaines, a hérité d'une plainte déposée par la fédération gambienne et des critiques de l'ancien arbitre français Tony Chapron. Lequel a traité le technicien de, avant de le soupçonner d'être. L'ancien milieu de terrain de l'OM a répondu avec sa verve habituelle, mais ce qui suit est également bien gratiné. On passera volontiers sur l'attitude de ce supporter algérien encore chaud comme une baraque à frites et qui s'était permis d'interpeller, le 1avril à Doha, Samuel Eto'o et Rigobert Song, respectivement président de la Fédération camerounaise de football et sélectionneur des Lions indomptables, lors du tirage au sort de la Coupe du monde, en les accusant d'avoir acheté le match, filmant son show avec son téléphone.