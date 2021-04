Alfredo Morelos, le Buffalo brille

Déjà assurés du titre national, les Rangers ont rendez-vous avec le Celtic ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe. Sur la route conduisant au doublé, les Gers seront menés par Alfredo Morelos. Dans l'ombre de ses compatriotes Radamel Falcao, Duván Zapata et Luis Muriel, l'attaquant de 24 ans fait peu à peu son trou en Europe, malgré ses problèmes de discipline. Que de chemin parcouru depuis l'époque où il capturait des iguanes dans la jungle.

La tête dans les iguanes

Nous sommes en mars 2019, et Steven Gerrard en a gros sur la patate. Ses Rangers viennent de perdre le Old Firm face au Celtic après avoir vu Alfredo Morelos récolter un énième carton rouge pour un coup de coude volontaire, précipitant la chute des siens. Le buteur en série colombien marche pourtant sur l'eau, lui qui terminera cette saison-là meilleur réalisateur d'Écosse avec dix-huit pions malgré ses nombreuses suspensions. Car c'est bien là que le bât blesse. Depuis son arrivée dans le nord du Royaume-Uni, Morelos collectionne autant les buts que les cartons : 48 jaunes et 7 rouges au total pour le natif de Cereté, dans la jungle colombienne. Un garçon pourtant décrit partout où il est passé comme gentil, attentionné, et toujours très proche de sa région natale.Retour en 2012. Le petit Alfredo a 16 ans quand il quitte le nord-ouest de la Colombie, pour rejoindre l'un des principaux clubs du pays : l'Independiente Medellín. C'est là que ce garçon issu d'une famille modeste fera ses premiers pas dans le monde professionnel, lui qui dès l'âge de 8 ans partait escalader les arbres dans la jungle en chasse d'iguanes femelles prêtes à pondre avant d'observer sa mère préparer une soupe à partir des œufs. Le moyen pour le seul fils de la famille d'aider son père, vendeur de fruits ambulant, à subvenir aux besoins du foyer. Des origines qui font la force de Morelos, qui continue de rentrer au bercail à la moindre occasion. Surtout quand la vie le confronte à une première épreuve des plus douloureuses. Alors que l'adolescent vient de rejoindre la deuxième Lire la suite de l'article sur SoFoot.com