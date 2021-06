Alfonso Pérez : " Je préfère le foot d'aujourd'hui "

Buteur lors de deux éditions de l'Euro (1996 et 2000), Alfonso Pérez a, au siècle dernier, incarné les espoirs offensifs d'une Espagne qui ne gagnait rien. L'homme aux crampons blancs donne son avis sur l'Espagne de Luis Enrique, un homme qu'il connaît un peu, puisqu'il a été son coéquipier le plus fréquent.

"Moi, j'aurais pris Iago Aspas, qui est un joueur qui me plaît énormément. Mais comme je le disais, chacun voit midi à sa porte. Et puis, il y a sans doute 50 types qui auraient été légitimes pour y aller et tu ne peux en appeler que 24."

Dans la liste de Luis Enrique, il y a deux choses qui ont beaucoup fait parler en Espagne. La première, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans la liste. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé dans l'histoire. La seconde, qui est liée, c'est l'absence de Sergio Ramos, le capitaine, une légende, un référent absolu. Avec les blessures dont il a souffert et le peu de matchs qu'il a joués cette saison, Luis Enrique a jugé qu'il n'était pas judicieux de le convoquer. Ça a été une vraie surprise. La sélection de Laporte, elle, n'a pas vraiment fait débat. S'il a décidé d'être nationalisé et qu'il est convocable, c'est une super option pour Luis Enrique, surtout en l'absence de Ramos.Sans doute, je crois que Ramos n'était pas bien. Physiquement, il n'aurait pas été à 100% et c'est délicat de jouer un tournoi comme cela. Le risque était que s'il forçait sans être allé au bout de son processus de récupération, cela aurait pu aggraver sa blessure. Physiquement, il n'aurait pas été au top. S'il avait pu disputer les deux trois derniers matchs de Liga, cela aurait été différent, mais ça n'a pas été le cas. Et il a eu trop de rechutes.Je crois que le travail d'un sélectionneur au cours de l'année est aussi de voir le plus de joueurs possibles. De donner leur chance à ceux qui brillent dans leur club et de leur offrir la possibilité de briller en sélection. Cela permet de préparer l'avenir et d'impliquer tout