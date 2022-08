Alexis Sánchez, on tombe sous le charme

De nouveau aligné en pointe de l'attaque marseillaise face à Nice, Alexis Sánchez a été le grand bonhomme de la victoire convaincante de l'OM à l'Allianz Riviera (0-3). En dehors de son doublé, le Chilien a affiché une activité de tous les instants dans le pressing et la construction, pour sa deuxième titularisation dans un OM qui l'a déjà adopté.

Un vestiaire séduit

Cette passe décisive de velours, comme souvent à Marseille, est signée Dimitri Payet. Au micro de Prime Video après la victoire marseillaise à Nice (3-0), le Réunionnais est revenu sur sa relation naissante avec Alexis Sánchez, joueur qui lui a adressé le plus de ballons, et inversement, face à l'OGCN :, a poursuivi le numéro 10 marseillais, sous le charme, comme toute la Canebière.Accueilli comme une rockstar à son arrivée à Marignane début août, Alexis Sánchez commence à justifier l'euphorie provoquée par son atterrissage à l'OM. Après une première entrée convaincante à Brest, il avait déjà affiché de belles promesses lors de la victoire contre Nantes., appréciait alors Igor Tudor., ajoutait Jordan Veretout, qui espérait. Un souhait exaucé dès le match suivant, ce dimanche, à Nice, où le Chilien était de nouveau aligné en pointe, avec Dimitri Payet pour la première fois dans son dos.Et l'association tant attendue, et promise par Igor Tudor, n'a pas tardé à faire des étincelles. Avec Payet et Guendouzi derrière lui, Alexis Sánchez a rayonné dans une défense niçoise aux abois face à ses déplacements incessants. Aussi à l'aise pour enclencher le pressing que gagner les duels, fixer les centraux adverses, jouer en remise, combiner dans les petits espaces et finir les actions, lea livré une partition sans fausse note. Son doublé témoigne d'ailleurs de sa palette offensive avec un premier pion plein de classe, sur un enchaînement contrôle frappe supersonique, pour expédier un missile en pleine lucarne. La deuxième, en renard après avoir initié l'action en combinant, prouve qu'à 33 ans, l'ancien ailier a toujours