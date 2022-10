Alexis Corbière : "Au Qatar, je préfère que périssent nos intérêts économiques plutôt que nos principes universels"

La petite musique du boycott n'en finit plus de monter, ces jours-ci. Du côté de toutes ces villes qui abandonnent leur projet de fan zone, ou du côté de ces personnalités publiques, telles Éric Cantona ou Vincent Lindon, qui dénoncent les "aberrations" de la Coupe du monde au Qatar et annoncent faire la grève du téléviseur. Et désormais du côté des responsables politiques ? À l'Assemblée nationale, le député insoumis Alexis Corbière est devenu le fer de lance de cette revendication. Il s'en explique.

"Au prétexte de quelques avancées (des droits sociaux), on ne va tout de même pas applaudir ce qui n'est d'abord qu'une gigantesque opération de communication d'une monarchie ultraréactionnaire !"

À un boycott politique et diplomatique, car nous ne voulons pas nous substituer au mouvement sportif qui doit s'exprimer par ses propres voix. En tant que députés et mouvement politique, nous nous adressons au gouvernement actuel, afin que ni le président de la République ni aucun ministre ne se rende dans les différentes tribunes de cet événement mondial. Pour nous, un représentant politique qui s'y rendrait cautionnerait cette " coupe immonde aux trois scandales ". D'abord, un scandale humain, car il est établi, selon plusieurs enquêtes journalistiques et ONG, que plus de 6500 ouvriers sont morts pendant les travaux de préparation, en s'épuisant dans des conditions de travail indignes qui ne respectaient pas les normes internationales. Et puis il y a le scandale écologique, avec les stades climatisés à ciel ouvert et le va-et-vient incessant des avions pour transporter les supporters. Devant l'urgence climatique, et au moment où le gouvernement nous demande plus de sobriété énergétique, on ne peut pas applaudir un spectacle avec un impact aussi négatif sur le climat. Enfin, il y a le scandale démocratique : le Qatar est une monarchie ultraréactionnaire, dans laquelle les libertés publiques les plus élémentaires sont bafouées. On n'y a pas le droit de se syndiquer ou de manifester, l'égalité homme-femme n'existe pas, puisque les femmes sont sous tutelle, et ne parlons pas des droits LGBT inexistants... Si le gouvernement français venait à s'y rendre, cela reviendrait à approuver tout cela.