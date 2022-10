Alexia Putellas : un doublé tout sauf au rabais

Nommée Ballon d'or pour la seconde fois, Alexia Putellas est devenue lundi soir la première joueuse à réaliser un tel exploit. Si les mauvaises langues s'interrogeront d'offrir une telle récompense à une athlète blessée depuis le 5 juin dernier, ses performances rappellent qu'elle était tout simplement trop loin pour toutes les autres, même de Beth Mead et sa flopée de buts à l'Euro.

Més que une joueuse

Si l'on remonte le temps, peu de monde aurait misé sur Alexia Putellas nommée de nouveau Ballon d'or ce lundi 17 octobre. Pas même la joueuse du Barça elle-même., reconnaît-elle à la fin de son discours de nouvelle gagnante du précieux trophée, soulignant les bénéfices des changements de critères du Ballon d'or. Première Espagnole à le remporter depuis Luis Suárez en 1960, la milieu de terrain élève un peu plus les standards et est devenue la première à remporter deux fois ce Ballon d'or féminin, sur les quatre remis. Celle qui passait son temps à s'égratigner les genoux dans la cour en bas de chez elle est aujourd'hui officiellement la meilleure joueuse du monde, par deux fois."Ce Ballon d'or n'est pas ton but, mais ta porte de sortie.", ajoute quelques minutes plus tard en conférence de presse celle que l'on nomme uniquement Alexia dans la péninsule ibérique.Car si les néophytes du football féminin s'attendaient davantage à voir une Anglaise sur l'estrade du théâtre du Châtelet, grâce notamment à leur victoire lors du dernier Euro à domicile, il restait tout de même difficile de faire abstraction de la folie Putellas qui affole les tribunes et les compteurs. La saison passée, Alexia Putellas avait été auréolée après une saison tonitruante : 49 matchs, 21 buts et 27 passes décisives. Un an plus tard, la native de Mollet del Vallès affiche des stats encore plus dingues, bien loin devant toutes celles qui étaient à ses côtés sur le podium : 55 matchs, 42 buts et 23 passes décisives. Alexia termine même l'exercice 2021-2022 avec le statut de meilleure buteuse de la Ligue des champions, compétition où le Barça s'est incliné