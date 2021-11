Alexia Putellas, de l'or dans les pieds

À 27 ans, la milieu du FC Barcelone vient de recevoir la plus belle récompense de sa carrière en devenant la troisième joueuse à remporter le Ballon d'or féminin, après une année exceptionnelle sur le plan collectif et individuel.

Le coup franc de la future Ballon d'or madame Alexia Putellas ! #UWCL pic.twitter.com/swyMK95M7E — PiedsCarrés-Féminin (@PiedsCarresFem) November 10, 2021

Une femme de records

Son nom n'est pas le plus connu dans le monde du football féminin. Bien loin des très médiatisées Ada Hegerberg et Megan Rapinoe, vainqueurs des deux premières éditions du Ballon d'or, Alexia Putellas entre donc à son tour dans la légende de la plus belle des récompenses individuelles. Et son sacre ne souffre aucune contestation, tant la milieu de terrain espagnole a survolé les débats. La joueuse du FC Barcelone, au club depuis 2012 après deux saisons à l'Espanyol et à Levante, a grandement participé au triplé réalisé par le club catalan : championnat-Coupe de la Reine-Ligue des champions, en étant décisive 52 fois en 49 matchs en 2021 (33 buts et 19 passes décisives, série en cours). Pas mal pour une milieu relayeuse positionnée à gauche dans le 4-3-3 barcelonais.Considérée comme la joueuse la plus chère du championnat espagnol par Soccerway (350 000 euros), juste devant Lieke Martens, Jennifer Hermoso, Sandra Paños et Irene Paredes, toutes dans la liste pour le Ballon d'or 2021, la capitaine du FC Barcelone a soulevé le 16 mai dernier la première Ligue des champions de l'histoire du Barça (et la première d'un club espagnol) en détruisant Chelsea 4-0 à Göteborg. Son plus grand rêve est déjà réalisé. Cerise sur le gâteau, la numéro 11 catalane a inscrit le deuxième but de son équipe sur penalty.À cette Ligue des champions historique, ravie pour la première fois depuis cinq ans aux filles de l'OL, il faut ajouter un titre de championne d'Espagne, conquis avec 25 points d'avance sur le Real Madrid (33 victoires et une seule défaite), et une Coupe de la Reine gagnée face à Logroño. Alexia Putellas a donc à l'heure actuelle